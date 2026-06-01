Flachi: "Penso che Kean rimarrà, e bisognerà puntare forte su Piccoli. Ai tifosi serve chiarezza da parte della società"

Francesco Flachi, ex calciatore della Fiorentina, ha commentato i temi caldi attorno all'ambiente viola in vista di un'estate che dovrà vedere grossi cambiamenti. Ecco il suo commento al Pentasport di Radio Bruno.

Sulla stagione che sarà

“Non è andata bene: Kean non si è ripetuto, non so se siano stati solo problemi fisici, non lo abbiamo più visto e non sappiamo nulla su di lui. Io penso che rimanga, ma dipenderà tutto dall'allenatore che verrà. Piccoli? Bisogna puntare forte su di lui, e speriamo che lui si metta in gioco, sennò vanno cercate alternative importanti. Tanti nodi da sciogliere nell'attacco e non sono per niente facili: tanto dipenderà dal budget a disposizione di Paratici, dopo i 92 milioni spesi male l'anno scorso… ma sono convinto che il diesse farà una bella squadra, adatta al nuovo mister. C'è bisogno di riportare l'entusiasmo a Firenze e tanta curiosità per il cambiamento necessario. La società deve chiarire subito gli obiettivi e parlare alla città, perché se dopo le prime partite le cose vanno male subentrano i malumori e non va bene. Bisogna credere e dare tempo a chi arriverà. Sperando che ci voglia poco a tornare ai piani alti".

Sul mercato e sulla rosa

“La squadra ha bisogno di nuove facce, ci saranno da fare scelte e sacrifici, si possono investire i soldi di cessioni importanti su giovani che hanno voglia di venire qui, rimanere e creare qualcosa di importante. De Gea guadagna sei milioni lordi: se trovi un portiere forte e giovane, sono cose da valutare in ottica futura; Martinelli ha fatto sei grandi mesi ma ha bisogno di un altro annetto di gioco, per formarsi anche fisicamente. Dodo? Se ha mercato, lo darei via; Gosens l'ho visto in difficoltà ma è un uomo che terrei sempre nello spogliatoio, anche solo per l'appartenenza dimostrata, ci vogliono figure così”.