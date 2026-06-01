Galli: "Sono giorni di apprensione, ora servono certezze. Ecco cosa direi ai tifosi se fossi nella Fiorentina. Kean? Anno scorso ha preteso..."

L'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio, intervenendo su vari temi di casa viola: dell'allenatore al ritiro estivo.

Le parole di Galli

“Sono giorni di apprensione per la panchina. Al momento dopo una stagione del genere servirebbero solo certezze alla Fiorentina. Poi magari si risolve tutto. De Gea? Se arrivasse Grosso, al Sassuolo ha avuto portieri totalmente diversi. Ci sarà da capire nel caso cosa succederà. Ma De Gea è molto diverso da Muric”.

Sul futuro della Fiorentina

“Io fossi nella Fiorentina metterei in chiaro quello che è il ruolo di Paratici, dire che sono stati fatti degli errori e andare avanti. Serve dare fiducia al ds e non fare tante promesse, sennò si rifanno gli stessi errori. Kean? Serve la parole di un uomo. Se una virgola non è apposto allora lo vendi. Se ho dubbi faccio una trattativa, se non ho dubbi non mi faccio prendere per il collo. Anno scorso lui e il procuratore hanno preteso e la Fiorentina ha speso tanto senza ricevere quanto investito. Adesso i ruoli tra incudine e martello sono cambiati".