Bucchioni: "La Fiorentina adesso sta cominciando a pensare in prospettiva. Fagioli non è mai stato incedibile, mentre Kean..."

Questo pomeriggio il direttore di Italia 7 Enzo Bucchioni, durante un collegamento con Radio Bruno, ha analizzato il momento della Fiorentina, dopo le tante operazioni concluse da Fabio Paratici.

“Quello di Oulai è un colpo superiore a tutti gli altri: essendo un ragazzo del 2006, c'è anche una prospettiva dietro il suo arrivo. Paratici sta costruendo una squadra con determinate caratteristiche: giocatori giovani, che possano diventare non una spesa ma un investimento. Questo ragazzo di 20 anni, se dovesse diventare quello che le premesse ci dicono, può essere un punto fermo della Fiorentina per i prossimi dicei anni ma anche una grandissima plusvalenza. Non sono soldi spesi per avere risultati nell'immediato, qui c'è un progetto calcistico e lo si vede da come la Fiorentina si muove sul mercato quest'estate”.

“La Fiorentina ha dimostrato di aver cominciato ad operare sul mercato pensando in prospettiva”

Ha anche aggiunto: “Dragusin qui a Firenze potrebbe tornare in prospettiva ancora un grandissimo difensore. Oulai al mondiale ci ha entusiasmato: ha grande personalità, ha molta gamba e qualità tecniche. Le prime volte che l'ho visto giocare mi sembrava un Torreira ma ancora piu bravo, che garantiva maggiori movimenti davanti alla difesa. Era già fatta da qualche giorno, nonostante qualcuno smentisse l'operazione, questo vuol dire che la volontà di Paratici era quella di assicurarselo, soprattutto considerando la grande concorrenza su di lui”.

“Fagioli, come tutti nella nuova Fiorentina, non è incedibile”

“Fagioli non è incedibile? Questo lo scopriremo durante le prossime settimane, sono convinto però che la Fiorentina dovrò comunque rientrare di qualcosa. Quando abbiamo parlato di cosa succederà avevamo sottolineato che nessuno, nella nuova Fiorentina di Paratici, fosse da ritenere incedibile: e in questa categoria chiaramente ci rientra anche l'ex Juventus. Il punto fermo qual è? Per Grosso, Fagioli non è idoneo davanti alla difesa, tant'è che è stato preso l'ivoriano, sono convinto che per fisico e temperamento lo scorso anno sia stato costretto ad adattarsi. Grosso ha bisogno di una muraglia davanti alla difesa, caratteristiche che però Fagioli non ha. Vedremo se potrà essere impiegato anche nel ruolo di mezz'ala. Ma se dalla Premier ti mettono sul piatto 40/50 milioni che fai? Lo tieni?".

"Che fare con Kean? Importante sarà capire cosa ha in testa il ragazzo"

Un pensiero anche su Kean: “La stessa cosa vale per il centravanti, non a caso in queste settimane sono stati accostati tanti attaccanti alla Fiorentina, non ultimi quelli di Pellegrino e Pinamonti. Qualcosa in uscita dovrà esser fatto, soprattutto se non si è convinti di quelli che si ha in rosa. Noi purtroppo non parliamo spesso con il ragazzo, non sappiamo cosa ha nella sua testa, e soprattutto quale sia la situazione della sua tibia. E' una cosa abbastanza curiosa, non faccio il medico ma i tempi di recupero mi sembrano alquanto allungati: l'infortunio va avanti da marzo, se non quasi febbraio. Sono già sei mesi che ha problemi, neanche se la fosse fratturata. Questo è un altro dei problemi da risolvere, anche se prima del fisico sarà importante capire cosa frulla nella testa del ragazzo”.