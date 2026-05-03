La Fiorentina Primavera tira fuori l'orgoglio e rimonta l'Atalanta, tornando in vetta in solitaria. La decide Atzeni

La Fiorentina Primavera reagisce con orgoglio e ribalta il vantaggio orobico del primo tempo: a Zingonia finisce 1-2 per gli uomini di Galloppa.

La cronaca della partita

Le marcature erano infatti state aperte da Baldo, al 39simo, dopo però un primo tempo dove la Fiorentina ha colpito a più riprese, senza mai sfondare. Servirà dunque il guizzo di Puzzoli, che sfrutta un errore della difesa dei nerazzurri e batte Anelli col sinistro; il contro-sorpasso, infine, lo confeziona Atzeni - sempre col sinistro - imboccato da un bel tracciante di Evangelista che taglia l'area.

La classifica

Epilogo che sorride eccome ai viola: la Fiorentina infatti ritrova la vetta della classifica, chiudendo la 36sima giornata in cima in solitaria, a due turni dal termine della regular season prima dell'inizio dei play-off.