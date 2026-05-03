Primo tempo beffa per la Fiorentina Primavera: tre occasionissime per i viola, ma è l'Atalanta a essere avanti

Primo tempo storto a Zingonia per la Fiorentina Primavera di Galloppa. La squadra viola è al termine del primo tempo sotto di un gol contro i parietà dell'Atalanta, in vantaggio grazie a un gol di Baldo.

Il primo tempo

Tante occasioni, specialmente nella seconda parte di frazione, per la Fiorentina. Prima Mazzeo, poi Conti, poi un paio di volte Jallow, ma la Dea in un modo o nell'altro riesce a tenere la porta inviolata.

Il gol

Il gol dei nerazzurri è arrivato al 39esimo, con Baldo che ha fulminato Leonardelli con un sinistro chirurgico. Al 45esimo è Atalanta 1-0 Fiorentina.