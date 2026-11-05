VIDEO - Rivedi l'ultima puntata di "Hangover Viola", la trasmissione di Fiorentinanews.com

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Hangover Viola - trasmissione di Fiorentinanews.com in diretta su YouTube, Facebook e per la prima volta ufficialmente anche su Telecentro 2, canale 83 del digitale terrestre. Appuntamento settimanale in cui si cerca di analizzare i temi d'attualità di casa viola. Durante la trasmissione abbiamo parlato della vittoria della Fiorentina contro il Sassuolo, che ha messo in risalto la necessità di dare spazio a due calciatori di grande qualità come Oulai e Pedro Goncalves, per poi proiettarci alla partita con la Juventus. Grande ospite della serata l'esperto ed intermediario di mercato Michele Fratini. Ha condotto Giulio Dispensieri.

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