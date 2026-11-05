"Allegri miglior scelta possibile in estate. Italiano? Non dico che sia pompato mediatamente ma…”

Questo pomeriggio il direttore de Il Napolista Massimiliano Gallo, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di commentare il momento vissuta in queste ore da Massimiliano Allegri, in piena crisi dopo appena 4 mesi dal suo arrivo in Campania, con un riferimento anche all’ex allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano.

“La scorsa stagione del Milan non è stata brillante, con la squadra che è arrivata quinta, ma le colpe non credo fossero tutte di Allegri. E' normale che non qualificandosi in Champions League abbia fallito però il crollo finale ha una serie di genitori, non è soltanto colpa del tecnico. Secondo con quella rosa a disposizione Allegri ha disputato un'ottima stagione, tant'è che quest'estate i rossoneri hanno speso quasi 160 milioni sul mercato, questo sottolinea che non avessero a disposizione questo grande squadrone”.

"Ecco perchè Allegri in estate è stata la miglior scelta per il Napoli"

Ha spostato poi la lente su Italiano: “In estate l'altra opzione percorribile era quella che portava a Vincenzo Italiano, ma credo che alla fine sia stato giusto scartarla. Quella del Napoli è una squadra logora e con il gioco, e soprattutto il metodo di allenamento, di Italiano secondo me non si sarebbe sposata benissimo, ma questa resta comunque una mia opinione. Italiano oltretutto aveva richiesto tutta una serie di acquisti che De Laurentiis non poteva garantirgli”.

“Italiano probabilmente è un po' pompato”

Ha poi concluso criticando l'ex tecnico di Fiorentina e Bologna: “Guardiamo però quelli che sono i risultati. Italiano adesso è quarto nel campionato turco: non voglio dire che sia pompato mediatamente, ma che sicuramente spesso sopravvalutato. In una piazza come Napoli non è stato azzardato prendere Allegri, il tecnico toscano si sta rivelando una delusione perchè non ci ha ancora fatto vedere nulla di quello che le sue squadre sono abituate a mostrare”