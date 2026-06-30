Bigica: “Paratici-Grosso binomio che può dar frutti. Kean ha qualità incredibili ma deve essere più continuo”

Ospite de Il Salotto del Calcio su TVL, l’ex calciatore della Fiorentina ed anche allenatore della Primavera viola Emiliano Bigica ha spaziato su vari argomenti di casa viola, dalla stagione passata fino ad attualità e futuro.

‘Salvezza raggiunta in maniera brillante’

“La Fiorentina ci ha fatto soffrire perché si è ritrovata in una posizione molto complessa e pericolosa, ma il club e l’allenatore sono riusciti a raggiungere l’obiettivo salvezza in maniera brillante. Certo, non era l’obiettivo che ci si aspettava, ma quando ti ritrovi in certe zone di classifica ciò che conta è salvare la categoria”.

“Paratici di strada ne ha fatta, di esperienza in Italia e all’estero ne ha fatta, un dirigente che è andato a colmare un vuoto importante alla Fiorentina, ed ha scelto un allenatore come Grosso che ha fatto molto bene al Sassuolo negli ultimi due anni. Un emergente, un allenatore che si getta a capofitto nel suo lavoro, penso che il binomio possa dare i suoi frutti”.

‘Grosso e Paratici sapranno toccare le corde giuste con Kean’

“Kean? Ha delle qualità incredibili e le ha fatte vedere, ma dovrebbe aver più continuità. Il giocatore è importante, non si discute, il primo anno ha fatto benissimo, lo scorso ha avuto qualche problema fisico, è il numero 9 da cui ripartire. Grosso e Paratici lo conosco e toccheranno le corde giuste affinché lui e i compagni riescano a dare il massimo per un club che sicuramente non deve lottare per la salvezza”.