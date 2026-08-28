Il punto sul mercato: il Manchester United sta tirando troppo la corda, e la pazienza di Paratici non è infinita

Ad ormai quattro giorni dalla fine della sessione estiva di calciomercato il direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici è al lavoro per mettere a punto la squadra da affidare a mister Fabio Grosso. Manca infatti ancora qualcosa allo scacchiere viola.

Ecco cosa manca per Zirkzee

La condizione per lasciar partire Moise Kean è chiara: la Fiorentina vuole prima avere in mano il suo sostituto. E il nome in cima alla lista del direttore sportivo è quello di Joshua Zirkzee. Secondo quanto filtrato nelle scorse ore il club gigliato avrebbe già trovato un accordo con il giocatore ed è in attesa di una risposta definitiva dal club inglese. Il tempo passa e la dirigenza del Manchester United ancora non ha dato il via libera alla cessione, puntando a impostare l'operazione sulla base di un prestito con obbligo di risacco. Paraticiha proposto invece un prestito oneroso con diritto di riscatto. C'è il rischio che tirando troppo la corda si spezzi.

La pazienza di Paratici non è infinita

Il direttore sportivo della Fiorentina, spazientito dall'atteggiamento dei Red Devils, avrebbe infatti iniziato a sondare nuove piste. La Fiorentina sarebbe tornata forte su Beto dell'Everton. Da capire se si tratta di una strategia per sviare l'attenzione o se davvero Fabio Paratici stia accantonando l'ipotesi Zirkzee.

Spunta un nome nuovo a centrocampo

Con Fabbian al Parma e Mandragora in uscita, Paratici continua a cercare centrocampisti. Rimane nel mirino Thorstvedt del Sassuolo, ma non è il solo nella lista. In questo senso la Fiorentina starebbe infatti valutando Melayro Bogarde, centrocampista olandese del LASK Linz. I viola però non sarebbero i soli: oltre alla Fiorentina infatti anche il Siviglia si è fatto avanti. Entrambi i club avrebbero presentato un'offerta che si aggira attorno ai 5 milioni, ma il club austriaco non sembra essere intenzionato neanche a parlarne: la richiesta sembra essere infatti molto più alta.