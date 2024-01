"Fiorentina limitata tantissimo da un'ottima prestazione del Napoli. Mazzarri fa passi in avanti"

Su Napoli-Fiorentina è intervenuto anche l'allenatore ed ex calciatore Christian Bucchi a Radio Marte: “Il Napoli ha avuto difficoltà nella ripartenza dell’azione e si è visto a tratti un 5-4-1. Quindi prenderei con le molle l’ipotesi di cambio modulo in maniera definitiva. Al netto di queste normali problematiche da adattamento, però, ieri c’è stata un’ottima prestazione perché la squadra ha limitato moltissimo la Fiorentina, c’è stato un passo in avanti nella prestazione”.

Su Zerbin: “Assolutamente da confermare anche perché mi sono piaciute molto le sue parole a fine gara. Ha dimostrato una grandissima maturità oltre alle qualità che ha mostrato in campo. Ma con l’arrivo di Ngonge e con gli altri esterni gli spazi per lui sarebbero pochissimi comunque”.