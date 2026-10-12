L'intervento pericoloso di Richardson costa un crociato a un avversario. Rabbia Lille - FOTO FN

Un intervento imprudente di Amir Richardson è costato un gravissimo infortunio a Tiago Santos. Durante Lille-Le Havre, il centrocampista, il cui cartellino è ancora di proprietà della Fiorentina, ha colpito il terzino portoghese con un tackle che lo ha costretto a lasciare il campo in barella e in lacrime. Gli esami hanno confermato la rottura completa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, associata a una lesione meniscale: un nuovo, durissimo stop per un giocatore già alle prese con un infortunio analogo nel 2024. Lo attende una lunga riabilitazione.

Nemmeno ammonito

Il Lille ha preso posizione con un comunicato particolarmente duro, descrivendo l’intervento come un tackle da dietro, senza controllo e pericoloso. A suscitare l’indignazione del club è anche la gestione arbitrale: Richardson non ha ricevuto nemmeno un’ammonizione, mentre secondo la società l’azione meritava l’espulsione diretta, indipendentemente dalle conseguenze fisiche. Nel comunicato viene inoltre segnalato un secondo intervento molto deciso su Dilane Bakwa, anch’esso rimasto senza cartellino.

Foto: Fiorentinanews.com

Il Lille si è rivolto alla Federazione

La società francese ha chiesto spiegazioni sull’operato dell’arbitro e del VAR, rivolgendosi alla Federazione e alla Lega e sollecitando l’intervento della commissione disciplinare. Il Lille valuta inoltre possibili azioni giudiziarie per ottenere il risarcimento dei danni e si è impegnato a sostenere Santos nelle iniziative che deciderà di intraprendere.