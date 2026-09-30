Bonato: "Bianco un affare a livello economico. Ho scelto Galloppa per il suo gioco offensivo, mi ricorda..."

Il DS del Modena, Nereo Bonato, ha parlato ai microfoni di TRC delle scelte operate in estate in vista della stagione che i canarini stanno affrontando in Serie B, tra cui quella di due innesti dalla Fiorentina, uno per il campo e uno per la panchina.

Su Galloppa

Sulla scelte dell'allenatore Bonato ha detto: “Una delle richieste della proprietà era quella di puntare su un allenatore con filosofia propositiva e uno stile di gioco offensivo. Abbiamo incontrato diversi candidati, ma in Galloppa abbiamo visto un ragazzo con grande empatia, che veniva da un'esperienza molto positiva alla Primavera della Fiorentina. Il mio arrivo, in quanto figura esperta, poteva essere per lui un supporto e quindi abbiamo deciso di fare questa scelta. Come modo di lavorare sul campo mi ricorda molto Di Francesco".

Su Bianco

Poi, sul centrocampista prelevato dalla Fiorentina: “II Paok lo voleva riscattare, poi sono andati in contrasto sulla cifra a livello economico. Lui voleva iniziare subito la stagione ed andare in ritiro con la sua nuova squadra e quindi noi ci siamo inseriti nella trattativa tra Paok e Fiorentina. È arrivato a Modena per una cifra inferiore a quella che avrebbe dovuto pagare il Paok”.