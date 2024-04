Come sta procedendo l'avventura di Josip Brekalo all'Hajduk Spalato? Beh, insomma, potrebbe andare meglio - verrebbe da dire. L'esterno offensivo, ancora di proprietà della Fiorentina (il suo prestito in Croazia è arrivato a gennaio con la formula “secca”, senza diritto di riscatto), recentemente ha perso il posto da titolare che aveva avuto nelle sue prime settimane al rientro nel suo paese d'origine.

Come sta giocando Brekalo in Croazia?

E sabato scorso, inoltre, è arrivata una sconfitta cruciale, contro la Dinamo Zagabria che precedeva proprio l'Hajduk in classifica. Un uno a zero casalingo - per giunta- che ha visto Brekalo in campo solo dal 56', senza grandi lampi. Con questa sconfitta, la sua nuova squadra è stata superata in campionato dai campioni di Croazia, che adesso vogliono provare a recuperare anche sulla capolista Rijeka (squadra della città di Fiume).

Settimana impegnativa per l'Hajduk

Mercoledì sera, comunque, mentre la Fiorentina giocherà la sua semifinale di andata di Coppa Italia contro l'Atalanta, l'Hajduk sfiderà di nuovo la Dinamo per la semifinale (secca, in questo caso) della coppa domestica. Ma il tour de force di Brekalo e Perisic continuerà anche il 7 aprile, domenica, quando la formazione di Spalato si sposterà a Fiume per affrontare la capolista in campionato.