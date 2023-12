Galli: "Terracciano sta facendo bene, Christensen lo valuteremo a fine stagione. Mercato? Priorità al difensore centrale"

L'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato così a Lady Radio, partendo dal tema legato ai portieri: “Sicuramente non è un problema attualmente in casa viola. In estate si è scelto di prendere Christensen, per cui diamogli tempo di crescere e a fine stagione vedremo se potrà essere il portiere del futuro. Inoltre al momento Terracciano sta sfornando delle prestazioni importanti, in linea con le ambizioni della squadra. Sono sicuramente altri i reparti in cui intervenire, già a partire dal mercato di gennaio”.

E poi: “Il quarto posto mai come quest'anno è un traguardo raggiungibile, per cui non bisogna lasciarsi sfuggire l'occasione di provarci fino alla fine. La priorità è il centrale di difesa, perché al momento ne hai solo tre e quindi serve un quarto al posto di Mina. Consideriamo poi l'infortunio di Nico Gonzalez e di conseguenza la necessità di prendere un esterno, però prima penserei alla difesa. In attacco sono tranquillo, Beltran basta dargli continuità e diventerà forte”.