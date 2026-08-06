Con Mastantuono la Fiorentina è "regina indiscussa del mercato italiano". L'ipotesi gentlemen agreement e il ruolo di Grosso

"Il meticoloso lavoro del direttore sportivo Fabio Paratici sta rendendo la Fiorentina la ‘regina indiscussa del mercato estivo italiano’", scrive oggi il noto sito spagnolo AS, che si sofferma sull'operazione che sta portando Franco Mastantuono dal Real Madrid proprio alla squadra viola.

Nessuna possibilità di acquisto

Il direttore sportivo Fabio Paratici è riuscito a convincere il Real Madrid ad ingaggiare Franco Mastantuono in prestito per una stagione, con la società che si dividerà equamente lo stipendio di 3 milioni di euro. Si tratta, come ampiamente confermato, di un semplice prestito, senza opzione di riscatto per la Fiorentina: il Real Madrid ha investito una cifra considerevole su Mastantuono un anno fa, oltre 60 milioni di euro, e non intende rinunciare al giocatore nonostante la sua deludente prima stagione.

Il ruolo del nuovo allenatore viola

Una conversazione con Fabio Grosso, allenatore della Fiorentina, ha convinto finalmente Mastantuono. Il tecnico italiano disse a Franco che sarebbe stato un giocatore chiave in questa nuova Fiorentina, piena di nuovi acquisti, e che aspiravano a tornare ai vertici della classifica dopo una stagione deludente che aveva rischiato la retrocessione in Serie B.

Tuttavia, se la Fiorentina raggiungerà il suo obiettivo e si qualificherà per una competizione europea a fine stagione, il prestito potrebbe essere rinnovato per un altro anno. Non esistono clausole a riguardo nell'accordo, ma si tratterebbe di un gentlemen agreement tra le due società. Questo garantirerebbe alla Fiorentina la possibilità di trattenere Mastantuono qualora si dimostrasse importante per la squadra.