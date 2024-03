Dopo i sessanta minuti di Dodˆo al Viola Park, con la maglia viola della Primavera, lunedì scorso è stato il turno di Castrovilli, rientrato in un match ufficiale dopo l'ultima volta contro il Sassuolo all'ultima gara della scorsa Serie A. La prestazione dell'ex numero 10 viola è stata positiva, non eccezionale, ma comunque meritevole di nota, visto anche il legno colpito da corner.

La coraggiosa scelta di Italiano: convincere il direttore generale

Mentre il brasiliano è già tornato nella lista dei convocati, per la trasferta di Torino, ci potrebbe volere un po' più di tempo per rivedere il buon Castro. Buon sì, perché checché ne dicano molti tifosi, il suo trasferimento in Inghilterra era stato voluto più dalla società che non dallo stesso giocatore, che a Firenze - adesso - ha famiglia e si è sempre trovato benissimo. E Italiano, per lui, si è messo anche di traverso, riuscendo a convincere Joe Barone per farlo reintegrare in rosa a gennaio, alla fine di un mercato che non aveva infoltito quella zona di campo. Ma tornando proprio alle questioni, di campo, il rientro in rosa del centrocampista farebbe un gran comodo a Italiano, che lo ha sempre impiegato con piacere nei suoi anni in Toscana.

Un rientro - anche tatticamente - più che auspicabile

Specialmente in un momento in cui il tecnico gigliato sta sperimentando un centrocampo più fine, e sopraffino, col doppio play: Arthur + Jack, che presto potrebbe contare anche sul ragazzo di scuola pugliese. Anche col ritorno della Conference, il rientro di Castrovilli potrebbe essere fondamentale. Vi ricordate che gol pazzesco segnò l'anno scorso in Turchia? E ad aprile ci sarà pure il doppio confronto di Coppa Italia contro l'Atalanta. Il fu numero diez della Viola ha voglia di tornare con la Prima Squadra; magari anche a fine mese, con calma, non è immaginabile di forzare i tempi con la sua situazione fisica. Forza Castro, la tua storia con la Fiorentina non è - ancora - finita.