E Kean che fa? Allenamenti da separato in casa ma lui e il Como non hanno fretta. Difficile che Grosso lo convochi

Dopo la rottura definitiva con ambiente e club, Moise Kean è rientrato nei ranghi nelle ultime ore, presentandosi regolarmente alle ultime sedute, svolte sia in solitaria che con i compagni. Di fatto non ci sono state altre alzate di cresta ma il livello di saturazione era già stato ampiamente raggiunto.

Niente fretta e niente Frosinone?

Lui e il Como attendono sereni, consci di aver fatto la loro parte mentre la patata bollente è tutta nelle mani di Paratici e della Fiorentina, alla ricerca disperata di un sostituto. Nel frattempo, secondo La Gazzetta dello Sport, molto difficilmente Grosso convocherà l'attaccante per la sfida di oggi al Frosinone.