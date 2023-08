Corsi: "Un pomeriggio in treno a parlare di tutto con Barone, eppure non mi disse nulla di Parisi. Per Baldanzi chiacchiere solo da Firenze"

Una battuta da parte del presidente empolese Fabrizio Corsi in occasione di un evento a Marina di Castagneto Carducci, relativa al rapporto con la Fiorentina e con Joe Barone:

"Non è vero assolutamente che con la Fiorentina abbiamo dovuto ricostruire i rapporti, in passato semplicemente alcuni giocatori li abbiamo ceduti ad altri. Con Barone abbiamo fatto insieme il viaggio per andare a Milano per la riunione di Lega e abbiamo parlato di tutto, di settore giovanile, di calcio in generale ma di Parisi non mi disse nulla. Poi i giorni dopo si è acceso l'affare, il calcio è così.

Baldanzi? Non c'è stato nulla di concreto, solo chiacchiere provenienti da Firenze. E' un patrimonio nostro, ha ancora margini di miglioramento e speriamo di potercelo godere anche quest'anno. Ci è stata chiesta da diversi club una valutazione".