Dopo l'infortunio di Scamacca l'Atalanta punta Retegui. Ma proprio la Fiorentina potrebbe ostacolare indirettamente i piani di Percassi

La Fiorentina ha scelto Kean, e al momento l'impressione è che non arriveranno altri attaccanti intesi come vere e proprie prime punte. Ma prima di accelerare e chiudere per l'ex Juventus, il club viola aveva sondato il terreno anche per Mateo Retegui. Fu muro da parte del Genoa, che però adesso dovrà resistere a un altro assolto importante.

Retegui per la Dea?

Ovvero quello dell'Atalanta, che dopo il grave infortunio di Scamacca è alla ricerca di un nuovo centravanti. Secondo TMW Retegui è al primo posto della lista di Percassi, con i nomi di Pinamonti e Simeone subito dopo. Non facile però l'operazione, anche perché c'è di mezzo proprio la Fiorentina.

Ma con Gudmundsson alla Fiorentina…

No, non stiamo parlando di un ritorno di fiamma dei viola per Retegui. Semplicemente, essendo ormai ad un passo la cessione di Gudmundsson propri alla Fiorentina, il Genoa non ha voglia di privarsi anche del suo bomber. Gilardino in particolare non sarebbe contento di una seconda operazione in uscita, ma ciò ovviamente non significa che l'Atalanta si arrenderà.