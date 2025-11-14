Anche la Fiorentina un giorno avrà la sua Under 23? Intanto un giovane viola rientra in una speciale classifica

Qualche giorno fa il tecnico della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa parlava dell'importanza delle under 23, e di quanto gli piacerebbe vedere nascere questo progetto anche a Firenze. Intanto, però, la Fiorentina è una delle società che valorizza maggiormente i suoi giovani, come testimoniano le esperienze in prima squadra dei vari Vlahovic, Kayode, Comuzzo e altri.

Kouadio da record

A tal proposito, un calciatore viola rientra in una speciale classifica redatta da transfermarkt, quella dei giocatori più giovani ad essere stati impiegati finora in questo campionato di Serie A. La Fiorentina è presente al 13esimo posto grazie a Kouadio, che ha esordito contro il Torino a 19 anni, 3 mesi e 24 giorni. Guida questa speciale classifica Camarda del Lecce.