La Fiorentina ha pronta l'offerta per Mastantuono: domani l'incontro tra Paratici e il Real Madrid. I dettagli

La Fiorentina ha pronta l'offerta ufficiale per Franco Mastantuono. Secondo quanto riporta TMW, domani Fabio Paratici incontrerà i dirigenti del Real Madrid e proporrà loro un prestito con diritto di riscatto fissato tra i 35 e i 40 milioni di euro.

Il piano del Real Madrid

Dal canto loro i blancos non hanno intenzione - dopo aver investito circa 43 milioni di euro la scorsa estate - di privarsi del giocatore a brevissimo giro di posta, almeno non senza un diritto di recompra. Per questo motivo l'accordo potrebbe arrivare su una formula simile a quella utilizzata per Valdepenas, o anche per Nico Paz al Como.