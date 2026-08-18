Amoruso: "Per Kean arriverà una super offerta. Grosso non si strapperebbe i capelli se..."

A Radio Bruno ha parlato l'ex Fiorentina Lorenzo Amoruso, che è intervenuto per trattare diverse tematiche di casa viola.

Sull'attacco

“Fin dall'inizio dell'estate ero straconvinto che nella testa di Paratici ci fosse l'idea di comprare un altro attaccante da inizio estate. E infatti ha sostituito Piccoli con Pellegrino. Secondo me c'è la possibilità che per Kean arrivi una super offerta oltre i 50 milioni e in quel caso anche Grosso non si strapperebbe i capelli”.

Sul possibile sostituto

"Per me serve un calciatore che sappia più dialogare con centrocampisti ed esterni. E poi se arrivassero soldi la Fiorentina dovrà capire che tipo di attaccante può fare al caso suo. Negli ultimi anni Grosso non ha avuto bomber, ma giocatori che si muovevano bene".