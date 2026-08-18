Graziani: "Se Kean vuole rimanere gli darei la fascia di capitano... ma penso la Fiorentina voglia cederlo"

Ciccio Graziani ha commentato a Radio Bruno la possibile cessione di Moise Kean, sottolineando come non sarebbe d'accordo con questa eventuale decisione da parte della Fiorentina, sotto vari punti di vista.

‘Bisogna parlare chiaro col calciatore e…'

“Non sono d'accordo con una cessione di Kean e l'ho già detto da tempo. La scorsa stagione è stato il meno peggio, ma i suoi comportamenti fuori dal campo lo hanno reso quasi un corpo estraneo. Se vuole rimanere volentieri a Firenze, gli darei anche la fascia da capitano per responsabilizzarlo. Più che al calcio pensa alla musica, alla moda, a divertirsi… Kean bisogna parlarci chiaro”.

‘Kean? Per 40-45 milioni la Fiorentina lo venderebbe’

"Se Kean interessato a rimanere a Firenze, lo toglierei dal mercato. Ma il fatto che la Fiorentina si stia guardando intorno mi fa riflettere. Non vorrei che poi diventasse un problema. Penso che se il Como arriva a 40-45 milioni la Fiorentina glielo vende. I soldi spesi finora? Mica sono nostri, se spendono 70, 80, 90 milioni… a noi che ce ne frega? L'importante è che li gestiscano nella maniera giusta. Per fare una buona squadra vanno spesi i soldi oppure mantenuti quei calciatori per cui ti vengono offerte cifre importanti".