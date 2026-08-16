Graziani: "Se a Firenze ci fosse Sarri non si parlerebbe comunque di scudetto. Grosso bravo, ma ancora deve dimostrare di..."

L'ex Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato a Radio Sportiva della squadra viola e della panchina di Fabio Grosso a Firenze.

Su Grosso

“Se la Fiorentina l’allenasse Sarri, non si parlerebbe comunque di scudetto. Pensate davvero che gli scudetti li vincano gli allenatori? No, li vincono i giocatori. Se al posto di Grosso fosse arrivato Sarri, non avrei mai detto che la Fiorentina avrebbe puntato allo scudetto”.

Sulla squadra

“Per me questa Viola può fare un buonissimo campionato, sia con Sarri sia ora con Grosso. L’allenatore viola ha già dimostrato di essere bravo, anche se chiaramente non ha ancora l’esperienza e la carriera di Sarri. Alla fine, però, la differenza la fanno i giocatori”.