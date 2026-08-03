Dopo quattro anni ecco una Conference League senza Fiorentina: l'Atalanta di Sarri scopre i primi possibili ostacoli

Oggi si è tenuto il sorteggio di Conference League. La competizione europea di terza fascia, che per la prima volta da 4 anni a questa parte non vede la Fiorentina come protagonista, ha eletto le partite da cui emergeranno le sfidanti per i playoff per accedere alla fase a gironi.

I possibili avversari dell'Atalanta

Diretta interessata l'Atalanta di Maurizio Sarri, che da oggi conosce chi dovrà affrontare: la Dea affronterà la vincente del terzo turno tra Hapoel Tel Aviv e GKS Katowice. La prima squadra è israeliana, la seconda invece è polacca. Andata il 20 agosto a Bergamo, ritorno in trasferta il 27.

L'elenco delle partite

Thun / Víkingur R. - Borac / ML Vitebsk

Shamrock Rovers / Egnatia - KuPS Kuopio / U. Craiova

Tre Fiori / Drita - Flora Tallinn / Inter Escaldes

Lech Poznań / Klaksvík - Riga / Győri ETO

L. Red Imps / Omonia - Larne / Iberia Tbilisi

HJK / Motherwell - Freiburg

Ferencváros / Górnik Zabrze - Monaco

Inter Turku / Vaduz - Debrecen / Copenhagen

Benfica / Hearts - Paide / SK Rapid

CFR Cluj / Tromsø - Brighton

Žalgiris / Hajduk Split - Raków / Hammarby

Panathinaikos / CSKA 1948 - Hradec Králové / Beşiktaş

IFK Göteborg / Gent - Hibernian / Shkëndija

PAOK / Anderlecht - Brann / Apollon

Atalanta - H. Tel-Aviv / Katowice

Bohemians / Midtjylland - Rijeka / Ilves

Jagiellonia / Rangers - Jablonec / RFS

Valur / Nordsjælland - Sheriff / St. Gallen

Auda / Dinamo City - Pafos / Salzburg

Noah / Sion - Ajax / Shelbourne

Braga / Dinamo-Minsk - Beitar / Austria Wien

Twente / DAC 1904 - Dynamo Kyiv / Qarabağ

Getafe - Partizan / Tobol

Lugano / Runavík - M. Tel-Aviv / CSKA Sofia