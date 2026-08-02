L'ammirazione reciproca tra Sarri e Terim: "Un maestro fonte di ispirazione", "Sei uno dei top mondiali"

Possono venire a contatto due personaggi rilevanti, per motivi totalmente diversi, nel mondo viola? A quanto pare sì, dato lo scambio di battute tra Fatih Terim e Maurizio Sarri avvenuto nella giornata di oggi.

"Alla Fiorentina vedevo i suoi allenamenti"

Nel corso di un'intervista all'imperatore, infatti, è stato trasmesso um video messaggio di Maurizio Sarri, in cui il tecnico di Figline confessa tutta la sua ammirazione per l'ex allenatore viola. Queste le parole di Sarri: “Ai miei inizi, per me Terim è sempre stata una fonte di ispirazione: quando allenava la Fiorentina venivo spesso a vedere i suoi allenamenti. Abitando vicino a Firenze, posso dirti, Fatih, che io ed i tifosi viola abbiamo un ottimo ricordo di te”.

“Maurizio è uno dei migliori allenatori al mondo”

Apparso visibilmente emozionato, Terim ha voluto ringraziare Sarri per il messaggio, lodando a sua volta l'attuale allenatore dell'Atalanta: “Maurizio è uno dei miglior allenatori al mondo, ha sempre portato avanti la propria filosofia sviluppando un calcio sempre piacevole da vedere e degno di lode”.