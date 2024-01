Dagli USA si mettono sulle tracce di Mina: il nome del difensore viola spunta nell'elenco dei possibili rinforzi dell'Inter Miami

Sirene statunitensi per Mina?

Direttamente dagli USA spunta un interesse per il difensore della Fiorentina Yerry Mina. Stando infatti a quanto riportato dal Washington Post, l'Inter Miami sarebbe sulle tracce del giocatore per prenderlo a gennaio ed avrebbe anche un certo vantaggio rispetto alle altre possibili pretendenti della Major League Soccer.

La ‘colonia’ del Barcellona a Miami

Gerardo 'Tata' Martino, allenatore dell'Inter Miami, avrebbe richiesto alla dirigenza del club un difensore esperto e di qualità per rinforzare la rosa a disposizione, nella quale sono presenti alcuni ex compagni di squadra di Mina quando era al Barcellona, come Messi, Suarez, Jordi Alba e Busquets.