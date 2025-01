Vi ricordate di Nicky Hayen? E' ancora l'allenatore del Club Brugge, squadra che la Fiorentina sconfisse lo scorso anno in semifinale di Conference League. Domani sera i suoi nerazzurri sfideranno la Juventus in Champions League e in conferenza stampa il tecnico non ha nascosto una certa simpatia per i colori bianconeri:

"Io ero un tifoso di Del Piero, e da li in poi ho sempre avuto una certa simpatia per Juventus, ma non avrò questa simpatia domani".