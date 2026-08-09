Pedullà: "Pellegrino ha un'intesa impostata con la Fiorentina. Prossimi dialoghi con il Parma per definire gli accordi"
Paratici sembra sempre più vicino all'ottavo colpo della sua prima estate viola. La Fiorentina, che nel frattempo sta trattando con il Bologna per la cessione di Piccoli, spinge forti per Mateo Pellegrino.
Accordo con il calciatore
Secondo quanto rivelato dal giornalista Alfredo Pedullà ci sarebbe un accordo di massima fra Fiorentina l'attaccante argentino. C'è ancora da superare l'ostacolo, non di poco conto, del Parma che chiede una cifra poco sotto i 30 milioni per il classe 2001.
Le parole dell'esperto di mercato
Questo il posto di Alfredo Pedullà sul proprio profilo X: “Pellegrino ha già un'intesa impostata con la Fiorentina, in attesa dei prossimi dialoghi con il Parma per tutti gli accordi”
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