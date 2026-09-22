S. Sabatini: "Si percepisce una Fiorentina diversa con Vanoli, più tonica... non certo quella delle tre sconfitte con Grosso"

Il giornalista Sandro Sabatini, sul proprio canale YouTube, si è soffermato sulle difficoltà del Napoli dopo il pareggio al Franchi contro la Fiorentina di domenica scorsa.

‘Fiorentina non certo quella delle sconfitte con Grosso’

“A Firenze una partita controversa del Napoli, non giocata bene ma neanche male. C’è la percezione che la Fiorentina sia una squadra sicuramente più tonica con Vanoli rispetto che con Grosso, non è certo la squadra delle tre sconfitte consecutive”.

‘Napoli ha lacune da risolvere, ma se a gennaio…’

“Allegri ha avuto uno sfogo dopo il quale è stato rassicurato che la situazione del Napoli verrà corretta a gennaio… se ci saranno ancora prospettive di Champions League. Max ha sbagliato a pensare che certi problemi del Napoli si potessero risolvere… invece ci sono. Il rendimento e l'affidabilità di alcuni giocatori non sono all'altezza, e lo si è visto anche contro la Fiorentina: vedi Lang, Neres, Lucca, De Bruyne”.