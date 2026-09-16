Incombe la pausa per le Nazionali: un nuovo acquisto della Fiorentina ha ben tre partite da fare

Per la Fiorentina, dopo il match di domenica contro il Napoli, ci sarà una lunga pausa in cui verrà dato spazio alle Nazionali. Molti giocatori viola saranno impegnati in giro per il mondo con le rispettive selezioni e uno di questi è uno dei volti nuovi del mercato estivo, ovvero il centrocampista Christ Inao Oulai.

3 partite con la Costa d'Avorio

Il giocatore classe 2006 è stato convocato dal ct della Costa d'Avorio Hervé Rendard per 3 sfide in programma tra la seconda metà di settembre e l'inizio di ottobre. Le prime due andranno in scena rispettivamente il 24 e il 29 settembre, contro Ghana e Somalia, e saranno valide per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. La terza e ultima, infine, è un'amichevole contro il Camerun in programma il 3 ottobre.

Già un perno della Nazionale

Pur essendo ancora molto giovane, Oulai è già un elemento importante della Nazionale ivoriana. Nel corso del 2026, infatti, ha preso parte da protagonista sia alla Coppa d'Africa (terminata ai quarti di finale per mano dell'Egitto) che ai Mondiali (chiusi ai sedicesimi contro la Norvegia). Competizioni che gli hanno permesso di mettersi in mostra e guadagnarsi la chiamata della Fiorentina.