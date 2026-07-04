Italiano intanto abbraccia il suo primo acquisto: super colpo dall'Arsenal per il Besiktas

Oltre ai tentativi di portare in Turchia Dusan Vlahovic, il Besiktas sta lavorando incessantemente per consegnare a Vincenzo Italiano una squadra capace di insidiare lo strapotere di Fenerbahce e Galatasaray.

Un acquisto dalla Premier

L'ex tecnico della Fiorentina può comunque, in attesa della decisone del serbo, che vorrebbe rimanere in uno dei cinque maggiori campionati europei, gioire per l'acquisto di Leandro Trossard, esterno belga di proprietà dell'Arsenal ed oggi impegnato ai Mondiali 2026 con il Belgio. Il prezzo si aggirerebbe attorno ai 20 milioni di euro.

Intrecci con la Fiorentina?

Da valutare se in futuro vi potranno essere intrecci tra Fiorentina e Besiktas in ambito di mercato: nelle scorse settimane era emersa la volontà di Italiano di portare in Turchia Rolando Mandragora, oltre al presunto interesse dei bianconeri per Laurienté e Volpato, accostati anche ai Viola. Tutte situazioni in divenire ed i cui sviluppi andranno seguiti nelle prossime settimane.