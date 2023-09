Corriere dello Sport-Stadio: Il 9 ottobre si apre tutto

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio di oggi, sulla Fiorentina c'è: “Nico subito”. Sommario: “È tornato ieri a Firenze: titolare contro Gasperini Sempre più leader: quattro gol in cinque gare tra campionato e playoff di Conference League Mina, lesione muscolare: resterà fuori 45 giorni”. E ancora: “Viola Park, c’è il via libera: da ottobre aperto ai tifosi”.

A pagina 12: “Viola Park, ora ci siamo apertura il 9 ottobre”. Sottotitolo: “Finalmente la data: i tifosi potranno seguire la vita della squadra da vicino L’iter di agibilità sarà chiuso il 28 settembre con gli interventi previsti”. In taglio basso: “Biraghi: Fiorentina sempre meglio”.

A pagina 13 infine: “La forza di Gonzalez Pronto per l’Atalanta Mina fuori per un mese e mezzo: lesione al retto femorale sinistro tra il primo e il secondo grado”.