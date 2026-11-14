La sosta porta buone notizie a Gattuso: Gudmundsson torna protagonista in amichevole

Questa mattina la capolista Lazio di Gennaro Gattuso tornava in campo in amichevole, per testare il polso della situazione in casa biancoceleste ad una settimana dalla ripresa del campionato. E dalla partita contro il Mgarr United, gioca presso il centro sportivo di Formello, il tecnico calabrese riceve una buonissima notizia.

Contro il Mgarr United Gattuso ritrova Gudmundsson

Arrivano segnali decisamente incoraggianti per la Lazio di Gennaro Gattuso, che può finalmente sorridere per il ritorno in campo di Albert Gudmundsson. Il trequartista islandese, reduce da un infortunio alla spalla che lo aveva costretto a rimanere ai box, ha ritrovato il terreno di gioco in occasione dell’amichevole disputata questa mattina contro il Mgarr United, presso il centro sportivo Mirko Fersini. Un appuntamento particolarmente importante per il classe ’97, che ha potuto verificare le proprie condizioni fisiche dopo il periodo di inattività.

La prestazione dell'islandese mette fiducia ai biancocelesti

Il giocatore ha disputato 45 minuti, mostrando spunti interessanti e una condizione atletica incoraggiante. Un rientro che rappresenta una buona notizia per lo staff tecnico biancoceleste, soprattutto in vista della ripresa del campionato e della sfida contro il Lecce di Eusebio Di Francesco, valida per la dodicesima giornata di Serie A. Durante i minuti trascorsi sul terreno del Fersini, il trequartista islandese ha mostrato alcuni spunti interessanti, partecipando alla manovra offensiva e mettendo in evidenza una buona condizione fisica. Uno degli aspetti più interessanti della prestazione di Gudmundsson riguarda la gestione dei calci da fermo. Il classe ’97 si è incaricato di battere diversi calci d’angolo, mostrando precisione e qualità nelle esecuzioni. Proprio da uno dei suoi corner è arrivata la rete realizzata da Diogo Leite, un episodio che ha confermato quanto l’islandese possa rappresentare una risorsa importante anche nella costruzione delle occasioni da palla inattiva.

Nel mirino c'è il Lecce, ma la Lazio non ha fretta

La decisione definitiva dipenderà naturalmente dalle risposte fisiche del giocatore nei prossimi allenamenti, ma Gattuso può guardare con maggiore ottimismo al recupero di Gudmundsson. Il ritorno dell’ex Fiorentina potrebbe infatti garantire alla Lazio un’alternativa preziosa sulla trequarti in una fase particolarmente importante della stagione.