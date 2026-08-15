Bucchioni: "Una mezz'ora da giocatore vero per Oulai, vedo più lui dentro la squadra che Fagioli"

Il giornalista e direttore di Italia 7 Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno per esprimere il suo parere dopo il 4-1 rifilato dalla Fiorentina al Benevento in Coppa Italia.

In vista della Roma

In vista della prima di campionato contro la Roma Bucchioni ha commentato: “Il confronto al momento è impari con la Roma, bisogna però pensare che ogni giorno si faccia un passo avanti. In venti giorni di ritiro, con i giocatori arrivati alla spicciolata, non è semplice trovare subito la quadra. Contro la Roma si è vista tanta qualità e la negatività dello scorso anno è alle spalle. La Roma va incontrata a testa alta, con la voglia di imporre il gioco. La mentalità della squadra è già un’altra”.

“Oulai giocatore vero”

E sul centrocampista Christ Oulai che ha esordito ieri sera in maglia viola ha dichiarato: “Oulai ha fatto mezz’ora da giocatore vero. Io vedo più lui che Fagioli dentro la squadra”.