Dragusin: "Commisso ha portato tanta energia. Voglio aiutare la squadra in ogni modo possibile"

Radu Dragusin sta cercando di interpretare il ruolo di perno della difesa della Fiorentina.

Buona la sua prestazione contro il Benevento: “Abbiamo lavorato tanto, volevamo cominciare bene la stagione. Vogliamo affrontare la prossima partita con la stessa energia e tanto entusiasmo. Conoscevo già la lingua e il campionato, la scelta di tornare è stata facile per me. Mi sto trovando molto bene qua".

Commisso

“E’ andato bene l’incontro con lui, ci eravamo già sentiti anche al momento della firma. Ha portato una bella energia nella squadra”.

Obiettivi

“Non mi sono messo nessuno obiettivo personale, voglio aiutare la squadra in ogni modo. Gol, assist, interventi, non importa. Basta vincere”.