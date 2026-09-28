DIRETTA VIDEO: Il Salotto del Calcio tra campionato e Nazionali, l'evoluzione della stagione viola

Questa sera alle ore 21 torna su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina.

La puntata di stasera

Nella puntata di stasera si commenterà questa sosta per le Nazionali che vede impegnati anche giocatori della Fiorentina, uno su tutti Fagioli, candidato a una maglia da titolare nella sfida di stasera contro la Turchia.

Gli ospiti

Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti l'ex portiere Marco Amelia, collegato con lo studio, e Francesco Filippelli, preparatore atletico e tifoso viola. A leggere i messaggi del telespettatori ci sarà Laura Puggelli.

QUA il link della diretta