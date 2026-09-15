De Santis: “Mastantuono ha preso la Fiorentina sulle spalle a 19 anni. Mi ricorda Riquelme, Scaloni lo convocherà nell’Argentina”

A Lady Radio ha parlato il procuratore Lorenzo De Santis, molto vicino alle dinamiche del calcio argentino, che si è concentrato su Franco Mastantuono, analizzando l'inizio dell'avventura del numero 30 gigliato alla Fiorentina.

"Serve sempre mantenere equilibrio sui calciatori, Mastantuono è un giocatore arrivato alla Fiorentina con le stimmate del predestinato e non poteva già essere messo in discussione. Questo calciatore avrebbe fatto comodo anche a tante squadre arrivate prima della Fiorentina, è diverso dagli altri, ha qualità e personalità straordinarie. A Venezia ha preso la Fiorentina sulle spalle con la squadra sotto nel punteggio, non ricordo tanti ragazzi di 19 anni in grado di fare qualcosa del genere”.

‘Mi ricorda Riquelme’

“Mastantuono è stato oggetto di grande dibattito anche in Argentina nelle gare precedenti. Molti giornalisti sponda Boca Juniors ironizzavano dicendo che fosse un bluff che non incideva neanche alla Fiorentina ultima in classifica… c’era già chi saltava a giudizi molto affrettati. Per la personalità, la capacità di calciare le punizioni, talento e postura del corpo a me ricorda in più di qualcosa Riquelme. Ha più passo di lui, è meno ‘numero 10’, ma può lavorare vista l’età e diventare in grado di fare l’esterno o gravitare intorno alla punta, perché quando sta al centro della manovra si esalta”.

‘Mi aspetto che Scaloni lo convochi’

“La Fiorentina è seguitissima in Argentina e la tripletta di Mastantuono ha avuto grande eco mediatica. Mi aspetto che il calciatore possa essere convocato con l’Albiceleste da Scaloni, ora che un ciclo si è concluso è c’è bisogno di rinnovare. Rimane il calciatore venduto dall'Argentina alla cifra più alta di sempre, alla Fiorentina si sta esaltando nonostante le difficoltà della squadra e potrà solo beneficiare della crescita di tutti. Può ancora crescere tanto sul piano realizzativo, se inizia a segnare con continuità, parliamo veramente di roba seria. Pellegrino non esalta gli argentini per caratteristiche, ma se viene ben supportato dai compagni alla Fiorentina potrà segnare tanto”.