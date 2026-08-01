Soulé ufficialmente in uscita: la Roma spara alto... ma apre anche al prestito

La Roma è ancora lontana dal completare la sua campagna acquisti e così, alla luce delle spese che dovranno essere fatte nelle prossime settimane, il club giallorosso ha bisogno di accelerare anche sul fronte delle uscite per cercare di incassare quanto più possibile dai calciatori considerati in uscita.

Soulé in uscita, anche in prestito

Tra questi - riporta TMW - c'è anche Matias Soulé, accostato non a casa a molte squadre tra cui la Fiorentina. La Roma lo valuta una cifra tra i 25 e i 30 milioni, se non direttamente con un titolo definitivo anche con un prestito con obbligo di riscatto. Paratici ci pensa: l'argentino è indubbiamente uno dei profili opzionati per il ruolo di esterno offensivo.