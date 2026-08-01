Anche la Lazio non se la passa bene sugli esterni. Gattuso costretto a bloccare la cessione di Cancellieri
Matteo Cancellieri
Uno dei primissimi nomi accostati alla Fiorentina per rinforzare il reparto offensivo è stato quello di Matteo Cancellieri, in uscita dalla Lazio. Una situazione che però nel corso delle settimane si è evoluta, alla luce anche dei tanti e vari problemi che la squadra di Gattuso sta riscontrando.
Cessione bloccata
Ad oggi infatti Cancellieri, pur restando tra i primi candidati alla partenza, rischia di rimanere bloccato a causa dell'infortunio di Gustav Isaksen. La Lazio, dunque, dovrà trovare un altro esterno prima di privarsi dell'italiano.
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