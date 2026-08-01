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Il tentativo a vuoto per un esterno del Bruges. La Fiorentina deve rintuzzare le fasce anche di seconde linee: opzione Cancellieri viva

Redazione /
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E' stato forse uno dei tentativi grossi, perché in quel caso sarebbe servita un'offerta concreta da subito (a differenza di quella per Mastantuono), ma andato già a vuoto: la Fiorentina nei giorni scorsi, secondo il Corriere dello Sport, si è avvicinata a Carlos Forbs, esterno del Bruges classe 2004 e protagonista nell'ultima Champions. Il portoghese però ha escluso l'Italia come destinazione e l'ipotesi è morta sul nascere.

Idee per le seconde linee

Alla Fiorentina però non servono solo titolari perché il reparto è totalmente vuoto: ecco perché l'opzione Cancellieri resta viva. Sarebbe una buona occasione e a buon prezzo, per un calciatore che nelle idee di Paratici non verrebbe comunque a Firenze per fare il titolare.

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