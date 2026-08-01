Paratici strizza l'occhio al Real ma non mette fretta a Mastantuono. Il Ds in Austria con la squadra, da Madrid "tifano" viola

Ci sarà anche Fabio Paratici in Austria ad assistere a Klagenfurt all'amichevole tra Fiorentina e Real Madrid, snodo cruciale dell'estate viola, non solo per il blasone del test ma anche e soprattutto in ottica mercato: la società viola non si può definire forse in pole position per Franco Mastantuono ma in primissima fila sì, secondo il Corriere Fiorentino.

A Madrid "tifano" viola

Secondo il quotidiano, in casa Real Madrid la speranza e la spinta metaforica al giocatore sono in direzione Firenze, ritenuta soluzione perfetta per farlo esprimere al massimo. Il precedente Nico Paz ovviamente aiuta. Paratici però non mette fretta, né pressione al ragazzo, che se accetterà la Fiorentina dovrà farlo con piena convinzione. L'amichevole di oggi in ogni caso, sarà più che utile al ds viola per non perdere il focus sull'affare, nonostante l'assenza dai convocati dell'argentino.