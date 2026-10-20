Tegola per Sarri: un difensore dell'Atalanta costretto a saltare la Fiorentina

Brutte notizie per l’Atalanta in vista della sfida contro la Fiorentina. Sead Kolašinac ha riportato un problema muscolare che lo costringerà a fermarsi.

Il comunicato dell’Atalanta

“Gli esami strumentali effettuati a Sead Kolašinac hanno evidenziato una distrazione di basso grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo e le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni".

Kolašinac assente contro la Fiorentina

Un infortunio che impedirà a Kolašinac di prendere parte alla gara del Franchi contro la Fiorentina in programma giovedì 29 ottobre per la nona giornata di campionato. Un’assenza per l’Atalanta in vista di una trasferta importante in campionato, con lo staff tecnico che dovrà valutare le alternative a disposizione per affrontare la formazione viola. Le prossime verifiche mediche permetteranno di avere indicazioni più precise sul recupero del difensore bosniaco.