Le formazioni ufficiali di Fiorentina Signa: tanti giovani a disposizione di Vanoli, Goncalves dall'inizio. Out De Gea e Atta

Sono appena state comunicate le formazioni ufficiali della sfida amichevole tra Fiorentina e Signa.

Atta e De Gea Out

Tanti i cambiamenti per mister Vanoli, che schiera tante seconde linee ed ha disposizione molti giovani della Primavera. Dall'inizio Goncalves e Pellegrino, mentre trova spazio anche il giovane Cianciulli dall'inizio. Out De Gea e Atta, entrambi fuori: il francese segue un programma di recupero personalizzato, il portierone spagnolo viene preservato per i futuri impegni. da capire chi interpreterà il ruolo di ala, dato che sono in campo ben tre terzini destri: Jimenez, Dodo e Joao Mario

La formazione della Fiorentina

Fiorentina: Christensen, Dodo, Ranieri, Viery, Joao Mario, Brescianini, Cianciulli, Goncalves, Gnonto, Pellegrino, Jimenez

A disposizione: Lezzerini, Valdepenas, Mazzeo, Boskovic, Forte, Jallow, Mataran Perrotti, Pietropaolo, Turnone, Amenta, Casamenti