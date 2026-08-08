Deli: "Rispetto alla Primavera è un altro calcio. Giocare contro il Real Madrid è impressionante"

Il centrocampista Lapo Deli, che ha appena lasciato la Fiorentina trasferendosi all'Empoli, si è presentato ufficialmente in conferenza stampa: “Ho scelto Empoli perché è una piazza importante, che lancia tanti giovani e che è stata a lungo in Serie A. Ho già parlato con il mister, mi piacciono molto le sue idee e il modo di giocare della squadra”.

“Primo impatto bellissimo con Empoli. Ora è un altro calcio”

“Il primo impatto è stato bellissimo, con ragazzi che mi aiutano tanto. Vengo dalla vittoria del campionato Primavera, ora sono uscito di lì e il calcio dei grandi è un'altra cosa. Devo un po' ambientarmi, spero di fare bene”.

“Giocare col Real? Impressionante”

Com'è giocare contro il Real Madrid? “Beh, è stata un'emozione unica. C'erano 30mila spettatori. Anche giocare dieci minuti è stato impressionante”.