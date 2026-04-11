Farke fa fuori Harrison e la Fiorentina non ha voglia di venirgli incontro

Sarà un'estate in cui Jack Harrison e il suo procuratore dovranno darsi da fare per trovare una squadra che possa dargli la possibilità di giocare. L'avventura dell'esterno inglese al Leeds sta per concludersi e la Fiorentina non sembra essere intenzionata a venirgli incontro.

Stando a quello che si legge in Inghilterra, il suo allenatore al Leeds, Daniel Farke, lo ha già fatto fuori in vista della prossima stagione e si sta preparando a cederlo senza indugio non appena si aprirà la finestra di mercato.

Per quanto riguarda la Fiorentina, la società detiene un'opzione di acquisto da 6 milioni di sterline (quasi 7 milioni di euro), ma non ha mostrato alcuna intenzione di esercitarla.

Harrison è stato messo in campo anche giovedì nella partita di Conference League persa dalla Fiorentina per 3-0 contro il Crystal Palace e anche in quella circostanza il suo contributo non è stato all'altezza della situazione.

Quanto al Leeds, il suo rapporto è complicato da tempo e quindi non sorprende più di tanto questa decisione da parte del tecnico.