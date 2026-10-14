"Fiorentina, le prossime partite da qui alla prossima sosta diranno chi sei. Gli alibi sono finiti"

Ernesto Poesio, giornalista del Corriere Fiorentino, è intervenuto al Pentasport su Radio Bruno per parlare della Fiorentina da molti punti di vista.

Da qui alla sosta per capire il futuro viola

"Il tempo non mi ha aiutato, ti aiuta il campo e ti aiutano le prossime partite. Da qui alla prossima sosta capiremo un po' di più quello che sarà l'orizzonte degli obiettivi della Fiorentina di quest'anno. Se sarà un girone d'andata in cui sarà necessario uscire dalla zona rossa o se la Fiorentina riuscirà a risalire la classifica. La partita contro il genoa era sulla carta la più semplice, ma non siamo partiti col piede giusto. Cominciamo a pensare che la squadra abbia problemi di mancanza di equilibrio in difesa e a centrocampo".

Zero alibi

"Il punto è che l'alibi dei giovani regge fino a un certo punto, ina Serie A in cui l'età media quest'anno si è abbassata. La Fiorentina non è una squadra imbottita di giovani alle prime armi, ma che ha giovani che sono costati fior di milioni. In estate ha investito tanto per cercare di accaparrarsi la meglio gioventù per quello che poteva e anche qualche talento inaspettato come Oulai e Mastantuono. I giovani presi dovevano essere già pronti: è vero che non conoscevano la Serie A, ma lo sapevi quando li hai presi e non può diventare improvvisamente un alibi. Dopo il Genoa è uscito che serve pazienza, ma in tre settimane di lavoro non si è visto un miglioramento".