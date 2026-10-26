Il Salotto del Calcio in onda stasera: ancora una volta a letto senza cena

Questa sera alle ore 21 torna su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina.

La puntata di stasera

Nella puntata di stasera si commenterà la bruciante sconfitta arrivata a San Siro, che lascia la Fiorentina in fondo alla classifica, senza gioco e senza vincere. E non c'è tempo di piangersi addosso perché giovedì si torna in campo, contro l'Atalanta.

Gli ospiti

Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti José Chamot, ex Lazio, Milan e Atletico Madrid, e il procuratore Eugenio Ascari. A leggere i messaggi del telespettatori ci sarà Laura Puggelli.