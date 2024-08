Giulio Donati, di professione difensore e in forza al Monza fino al 30 giugno scorso, conosce molto bene il nuovo tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino, dato che è stato il suo allenatore per due stagioni consecutive. Fiorentinanews lo ha intervistato in esclusiva per approfondire principi e concetti di gioco che Palladino vuole applicare anche nella sua avventura sulla panchina viola.

Donati, sappiamo che lei è molto legato al suo ex allenatore Raffaele Palladino: lo ha sentito di recente? Lo hai visto carico per questa nuova avventura con la Fiorentina?

“Sono molto legato al mister, soprattutto come persona. Lui è un ragazzo eccezionale sotto tutti i punti di vista. L’ho sentito poco dopo la firma con la Fiorentina: era carico, entusiasta, e lo si percepiva anche a fine campionato che aveva voglia di una sfida, di alzare un po’ l’asticella. Firenze è una piazza ambiziosa, e quindi anche lui si sente molto motivato di far bene e di far felici i tifosi viola”.

Secondo lei che cosa può portare alla Fiorentina Palladino? Quali principi del suo gioco ti aspetti che possano emergere?

“Conosco molto bene anche Vincenzo Italiano perché siamo stati compagni di squadra al Padova ed è un caro amico. Sicuramente hanno degli stili di gioco diversi, sono del parere che Raffaele nella fase difensiva porti i suoi principi che reputo molto semplici ma allo stesso tempo efficaci. Abbiamo visto in una squadra come il Monza, che non era di certo una delle prime cinque-sei del campionato, quante volte la nostra porta è rimasta inviolata: questo perché il mister nel corso della settimana prepara la partita e fornisce questi principi che sono chiari e delineati per la fase difensiva. Per quella offensiva invece riesce sempre a trovare i punti deboli dell’avversario”.