Parensen: "Ci serviva un nuovo terzino e Balbo è la soluzione perfetta. Un giovane che ha già maturato esperienze importanti"

Nel presentare Luis Balbo, appena acquistato dalla Fiorentina a titolo definitivo, il direttore sportivo dello Sturm Graz Michael Parensen ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Non è un segreto che volessimo rinforzare il ruolo del terzino sinistro dopo la partenza di Emir Karic, e siamo lieti di aver trovato un'ottima soluzione in Balbo. Possiede un grande dinamismo e istinto offensivo, ha già esordito in Nazionale maggiore nonostante la giovane età e ha maturato le prime esperienze anche in un campionato competitivo come la Serie A”.

“Felici che Balbo abbia scelto noi”

Poi ha aggiunto: “Siamo felici che Balbo abbia scelto lo Sturm e non vediamo l'ora di vederlo in campo. Questo trasferimento rappresenta un altro passo importante nella nostra strategia che si basa su tre fronti e prevede l'arrivo di calciatori chiave, la promozione dei talenti del nostro settore giovanile e l'ingaggio di importanti profili internazionali”.